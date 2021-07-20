Челябинского замминистра экологии заподозрили в превышении полномочий

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Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, он, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы у него была возможность снизить объём выбросов во время замеров.

Преступление выявлено сотрудниками областного главка МВД, проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера URA.RU заявили, что знают о ситуации и заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Там также отметили, что министерство окажет полное содействие органам правопорядка.

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