Вода ушла из жилых домов посёлка в Хабаровском крае
«По состоянию на утро 19 июля, в селе Ургал также ушла вода из всех жилых домов, сейчас она осталась на территории 31 приусадебного участка и 17 земельных участков», — говорится в сообщении.
Также село Усть-Ургал полностью освобождено от воды благодаря спаду воды в реке Бурея.
В населённом пункте организована работа оценочных комиссий.
Ранее стало известно, что девять регионов Хабаровского края, в которых дорожная инфраструктура максимально пострадала от паводка, получат адресную помощь от федерального центра в размере 1,2 млрд рублей.