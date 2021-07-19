Вода ушла из жилых домов посёлка в Хабаровском крае

Вода ушла из жилых домов посёлка Ургал Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС.

«По состоянию на утро 19 июля, в селе Ургал также ушла вода из всех жилых домов, сейчас она осталась на территории 31 приусадебного участка и 17 земельных участков», — говорится в сообщении.

Также село Усть-Ургал полностью освобождено от воды благодаря спаду воды в реке Бурея.

В населённом пункте организована работа оценочных комиссий.

Ранее стало известно, что девять регионов Хабаровского края, в которых дорожная инфраструктура максимально пострадала от паводка, получат адресную помощь от федерального центра в размере 1,2 млрд рублей.