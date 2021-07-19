В Москве завели дело после обнаружения тел мужчины и женщины под окнами дома
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по столице.
Согласно данным следствия, у жилого дома на улице Борисовские пруды обнаружено тело женщины, с травмами, харакетрными при падении с большой высоты.
По предварительной версии, мужчина приехал к бывшей девушке забрать свои вещи, в ходе встречи у них произошла ссора, после чего мужчина толкнул её с высоты 15 этажа.
Затем сам мужчина покончил жизнь самоубийством.
Ранее два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы.