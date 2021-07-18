Ещё один пострадавший скончался после поджога в гараже в Соликамске

В Минздраве Пермского края сообщили о смерти ещё одного пострадавшего после поджога группы из десяти человек в гараже в Соликамске.

Об этом пишет РИА Новости.

«Двое людей, пострадавших во время инцидента в Соликамске, скончались, двое получают необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, ещё один пациент был выписан», — говорится в сообщении ведомства.

Собеседник издания отметил, что имеет в виду находящихся в гараже во время поджога, а не виновника трагедии.

Ночью 26 июня житель Соликамска в состоянии алкогольного опьянения облил бензином гараж и пытался сжечь в нём семь знакомых мужчин и трёх женщин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью.





