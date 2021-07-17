В Чечне и НАО сильнее всего снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Во всех регионах России, кроме Севастополя, снизилась ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни зафиксировано в Чечне (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%) и Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).

Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (около 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).

По стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года, пишет издание.

Как пояснил Росстат, ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку, родившемуся в данном году, при условии, что на протяжении жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

В апреле российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что России необходимо вновь выйти на устойчивый рост численности населения и к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни до 78 лет.

Он также призвал сфокусировать усилия на преодолении демографической ямы в стране.