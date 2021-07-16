Военный политолог прокомментировал подготовку солдат российской армии

Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал подготовку солдат российской армии.

«Военнослужащие соревнуются по военным видам спорта. Тут не только сами солдаты проходят проверку, но и техника. Разнообразие игр позволяет оценить готовность и небоевых формирований, например инженеров. Например, та же прокладка понтонов», — отметил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» провели учения по отражению условной атаки беспилотников на батарею С-400 в Крыму.