Военный политолог прокомментировал подготовку солдат российской армии

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Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал подготовку солдат российской армии.
Военный политолог прокомментировал подготовку солдат российской армии
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Военнослужащие соревнуются по военным видам спорта. Тут не только сами солдаты проходят проверку, но и техника. Разнообразие игр позволяет оценить готовность и небоевых формирований, например инженеров. Например, та же прокладка понтонов», — отметил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» провели учения по отражению условной атаки беспилотников на батарею С-400 в Крыму.

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