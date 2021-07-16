Прокуратура Мурманска требует заблокировать сайт по продаже поддельных справок о вакцинации

Прокуратура Ленинского округа Мурманска обратилась в суд с требованием заблокировать сайт, на котором продаются поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доступ на интернет-ресурс являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и воспользоваться указанной информацией мог любой пользователь», — отметили в прокуратуре Мурманской области.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.