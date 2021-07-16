В Самаре водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

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В Самаре водитель Volkswagen Polo сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 38-летнюю женщину и её пятилетнего сына. По факту произошедшего ведётся проверка.
В Самаре водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в четверг, 15 июля, в 17:50 автомобилист на одной из улиц Самары сбил женщину и её сына на пешеходном переходе.

В результате ЧП пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что за последний год 25-летний водитель 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП ведётся проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.

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