В Самаре водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в четверг, 15 июля, в 17:50 автомобилист на одной из улиц Самары сбил женщину и её сына на пешеходном переходе.
В результате ЧП пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что за последний год 25-летний водитель 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту ДТП ведётся проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Ранее, по сообщениям kp.ru, замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.