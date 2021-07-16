Врач рассказал о необходимости реабилитации после COVID-19

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Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал, что перенёсшим коронавирус для полного восстановления после болезни необходима реабилитация.
Врач рассказал о необходимости реабилитации после COVID-19
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Полное восстановление возможно, но это длительный процесс. Потому что фактически это заболевание вызывает ишемию. Может ли быть формально восстановление после инфаркта? Это же тоже ишемическое заболевание. Или, например, ишемия сосудов брюшной полости, которая может вызвать обратимые или необратимые изменения. Я как доктор понимаю, что ничего не проходит даром, всё сохраняется», — сказал специалист.

Для восстановления необходимо подобрать конкретные упражнения, добавил Румянцев.

Кроме того, помимо определённой физической нагрузки, необходимо писать, читать, решать кроссворды, играть в шахматы, заключил врач.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

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