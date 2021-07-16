Диетолог рассказала о вредных продуктах из супермаркета

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Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какие продукты из супермаркета могут негативно отразиться на здоровье.
Диетолог рассказала о вредных продуктах из супермаркета
  • РИА Новости

В беседе с Nation News она сказала, что за последние 15—20 лет состав продуктов сильно изменился. Многие из них воспринимаются организмом как чужеродные.

По словам специалиста, стоит отказаться от регулярного употребления всех рафинированных продуктов, таких как пальмовое масло, колбаса, молоко и прочее.

В то же время диетолог посоветовала обратить внимание на состав продуктов: проанализировать добавки, которые обеспечивают яркий запах, вкус и высокие сроки хранения.

Также Королёва порекомендовала ограничить употребление готовых продуктов, не прошедших термическую обработку.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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