В Хакасию направят мобильный госпиталь Минобороны для борьбы с коронавирусом

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение направить в республику мобильный госпиталь.

В сообщении Минобороны говорится, что госпиталь рассчитан на 100 койко-мест.

Отмечается, что созданная группировка с 67 военными медиками будет в кратчайшие сроки переброшена в Абакан для полного развёртывания госпиталя 17 июля и оказания помощи населению Хакасии.

Кроме того, будут переброшены необходимые объёмы медицинского кислорода.

Ранее сообщалось, что Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений за счёт производственных возможностей Воздушно-космических сил. С учётом эпидемической ситуации и в связи с поступающими обращениями глав субъектов ведомство уже передало регионам более 25 т жидкого кислорода.

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