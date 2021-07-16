В Хакасию направят мобильный госпиталь Минобороны для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение направить в республику мобильный госпиталь.

В сообщении Минобороны говорится, что госпиталь рассчитан на 100 койко-мест.

Отмечается, что созданная группировка с 67 военными медиками будет в кратчайшие сроки переброшена в Абакан для полного развёртывания госпиталя 17 июля и оказания помощи населению Хакасии.

Кроме того, будут переброшены необходимые объёмы медицинского кислорода.

Ранее сообщалось, что Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений за счёт производственных возможностей Воздушно-космических сил. С учётом эпидемической ситуации и в связи с поступающими обращениями глав субъектов ведомство уже передало регионам более 25 т жидкого кислорода.