Задолженность россиян за ЖКУ в I квартале 2021-го достигла 1,33 трлн рублей

По данным Росстата, за I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан.

Об этом «Известиям» сообщили в службе.

При этом, как отмечается, по итогам 2020 года этот показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го — 1,18 трлн рублей.

Около половины задолженности приходится на граждан, отметил член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

По его словам, общие темпы роста долгов граждан в целом сохраняются. В числе причин — пандемия, из-за которой снизились доходы работников во многих отраслях, при этом холодная зима 2020—2021 годов привела к росту платы за тепловую энергию.

Также долги между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями частично считаются повторно, добавил эксперт.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.