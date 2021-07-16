Колокольцев провёл встречу с губернатором Иркутской области

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
Колокольцев провёл встречу с губернатором Иркутской области
  • © Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании.

«В преддверии единого дня голосования, как правило, возрастает публичная активность. И здесь крайне важно, чтобы все мероприятия проводились в соответствии с действующим законодательством», — сказал министр. 

По словам Колокольцева, в целом оперативная обстановка на территории области остаётся стабильной, чему в немалой степени способствует реализация региональных программ правоохранительной направленности.

Ранее сообщалось, что Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область.

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