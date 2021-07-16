Колокольцев провёл встречу с губернатором Иркутской области
- © Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании.
«В преддверии единого дня голосования, как правило, возрастает публичная активность. И здесь крайне важно, чтобы все мероприятия проводились в соответствии с действующим законодательством», — сказал министр.
По словам Колокольцева, в целом оперативная обстановка на территории области остаётся стабильной, чему в немалой степени способствует реализация региональных программ правоохранительной направленности.
Ранее сообщалось, что Колокольцев совершил рабочую поездку в Иркутскую область.