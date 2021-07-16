В Красноярске вновь открыли временный госпиталь для лечения COVID-19

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Временный инфекционный госпиталь для лечения заболевших коронавирусной инфекцией вновь начал работать в Красноярске, сообщает пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы №1.

«Решение о расконсервировании временного инфекционного госпиталя на Рокоссовского — превентивная мера. Необходимая, чтобы разгрузить персонал базового инфекционного госпиталя ККБ для лечения больных с COVID-19», — говорится на сайте больницы.

Отмечается, что во временном инфекционном госпитале №2 будут проходить лечение пациенты со средне-тяжёлыми формами заболевания и пациенты, нуждающиеся в пролонгированном лечении после тяжёлой пневмонии, вызванной COVID-19.

В пресс-службе отмечают, что в случае ухудшения состояния больных их переведут в базовый госпиталь больницы, где есть реанимационное оборудование.

Ранее сообщалось, что красноярские учёные создали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые предохраняют от вирусов и обеспечивают защиту органов дыхания на 99%. 

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