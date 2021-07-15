Умер один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин

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Один из создателей советской атомной промышленности, во многом обеспечившей обороноспособность СССР, Евгений Микерин скончался на 94-м году жизни.
Умер один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин
  • © Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и промышленности

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».

«Евгений Ильич Микерин ушёл из жизни сегодня», — сказал представитель госкорпорации.

По его словам, Микерин умер от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что академик Российской академии наук, выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.

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