Умер один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин
- © Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и промышленности
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».
«Евгений Ильич Микерин ушёл из жизни сегодня», — сказал представитель госкорпорации.
По его словам, Микерин умер от последствий коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что академик Российской академии наук, выдающийся специалист в области молекулярной биологии и вирусологии Иосиф Атабеков умер на 87-м году жизни.