Врач назвал подверженные опасности вследствие COVID-19 органы

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Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал, какие жизненно важные органы человека наиболее уязвимы для коронавируса.
Врач назвал подверженные опасности вследствие COVID-19 органы
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У людей, перенёсших эту инфекцию, обостряются заболевания, которые у них были. Прежде всего, страдают два ведущих органа: лёгкие, в которых происходит воздухообмен, поэтому у людей развивается гипоксия, и мозг», — уточнил Румянцев.

При этом он добавил, что коронавирус поражает эндотелий сосудов, поэтому одна из основных причин смерти людей с диагнозом COVID-19 — это инфаркты, инсульты и тромбозы.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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