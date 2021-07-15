Врач назвал подверженные опасности вследствие COVID-19 органы

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал, какие жизненно важные органы человека наиболее уязвимы для коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У людей, перенёсших эту инфекцию, обостряются заболевания, которые у них были. Прежде всего, страдают два ведущих органа: лёгкие, в которых происходит воздухообмен, поэтому у людей развивается гипоксия, и мозг», — уточнил Румянцев.

При этом он добавил, что коронавирус поражает эндотелий сосудов, поэтому одна из основных причин смерти людей с диагнозом COVID-19 — это инфаркты, инсульты и тромбозы.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.