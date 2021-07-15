Врач назвал подверженные опасности вследствие COVID-19 органы
- РИА Новости
Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У людей, перенёсших эту инфекцию, обостряются заболевания, которые у них были. Прежде всего, страдают два ведущих органа: лёгкие, в которых происходит воздухообмен, поэтому у людей развивается гипоксия, и мозг», — уточнил Румянцев.
При этом он добавил, что коронавирус поражает эндотелий сосудов, поэтому одна из основных причин смерти людей с диагнозом COVID-19 — это инфаркты, инсульты и тромбозы.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.