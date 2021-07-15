Чат-бот обработал свыше 1 млн обращений от граждан на портале mos.ru

Виртуальный помощник на mos.ru в режиме реального времени ответил более чем на 1 млн сообщений пользователей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что виртуальный помощник является одним из примеров использования технологий искусственного интеллекта в городской цифровой экосистеме.

«Он способен поддержать письменный диалог, выбирая ответы из своей памяти, в которой содержится более 7,7 тыс. статей. Виртуальный помощник в режиме реального времени подсказывает, как пользоваться порталом и получать электронные услуги и сервисы, а наши специалисты службы техподдержки могут сосредоточиться на решении более сложных вопросов», — приводятся в материале слова Лысенко.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».