Врач заявил о безопасности вакцинации от коронавируса в жару

Вакцинироваться безопасно в любое время года, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Вакцинироваться можно в любое время года, но мы рекомендуем делать это как можно скорее», — цитирует ТАСС Тяжельникова.

По его словам, на проходящих вакцинацию распространяются обычные правила поведения в жаркую погоду.

Он отметил, что с 11:00 до 16:00 лучше не выходить на улицу, в случае выхода носить лёгкую одежду, головные уборы, пользоваться солнцезащитными кремами.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.