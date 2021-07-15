Врач заявил о безопасности вакцинации от коронавируса в жару

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Вакцинироваться безопасно в любое время года, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Врач заявил о безопасности вакцинации от коронавируса в жару
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Вакцинироваться можно в любое время года, но мы рекомендуем делать это как можно скорее», — цитирует ТАСС Тяжельникова.

По его словам, на проходящих вакцинацию распространяются обычные правила поведения в жаркую погоду.

Он отметил, что с 11:00 до 16:00 лучше не выходить на улицу, в случае выхода носить лёгкую одежду, головные уборы, пользоваться солнцезащитными кремами.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В начале июня, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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