На единовременные выплаты на школьников направят более 200 млрд рублей

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Правительство России в четверг, 15 июля, направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты на школьников от шести до 18 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На единовременные выплаты на школьников направят более 200 млрд рублей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек», — сказал он на заседании кабинета министров.

Мишустин отметил, что выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые ещё продолжают учиться.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что большинство российских семей с детьми школьного возраста получат выплату 16 августа.

2 июля президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста. 

Установить её российский лидер предложил в послании Федеральному собранию 21 апреля.

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