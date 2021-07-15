На единовременные выплаты на школьников направят более 200 млрд рублей

Правительство России в четверг, 15 июля, направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты на школьников от шести до 18 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек», — сказал он на заседании кабинета министров.

Мишустин отметил, что выплату получат и дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые ещё продолжают учиться.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что большинство российских семей с детьми школьного возраста получат выплату 16 августа.

2 июля президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста.

Установить её российский лидер предложил в послании Федеральному собранию 21 апреля.