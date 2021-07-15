В Минздраве Приморья оценили ход прививочной кампании против COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Министр посетила несколько медицинских учреждений Артёма, посёлка Раздольное Надеждинского района и села Барабаш Хасанского района.
В первую очередь глава ведомства оценила организацию прививочных пунктов. Также она проверила, как идёт наблюдение за пациентами в диспансерах.
Также Худченко уделила особое внимание ходу строительства и ремонта региональных медицинских объектов.
Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.