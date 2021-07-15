В Минздраве Приморья оценили ход прививочной кампании против COVID-19

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко посетила несколько районов, чтобы проверить ход прививочной кампании против коронавируса.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Министр посетила несколько медицинских учреждений Артёма, посёлка Раздольное Надеждинского района и села Барабаш Хасанского района.

В первую очередь глава ведомства оценила организацию прививочных пунктов. Также она проверила, как идёт наблюдение за пациентами в диспансерах.

Также Худченко уделила особое внимание ходу строительства и ремонта региональных медицинских объектов.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.