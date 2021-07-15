В Минздраве Приморья оценили ход прививочной кампании против COVID-19

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко посетила несколько районов, чтобы проверить ход прививочной кампании против коронавируса.
В Минздраве Приморья оценили ход прививочной кампании против COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Министр посетила несколько медицинских учреждений Артёма, посёлка Раздольное Надеждинского района и села Барабаш Хасанского района.

В первую очередь глава ведомства оценила организацию прививочных пунктов. Также она проверила, как идёт наблюдение за пациентами в диспансерах.

Также Худченко уделила особое внимание ходу строительства и ремонта региональных медицинских объектов.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить