В Подмосковье следить за покосом травы во дворах можно онлайн
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, в приложении формируют фотоотчёты, туда же отправляют и задания по определённым участкам.
По его словам, проверки проводят еженедельно. За этим следят органы местного самоуправления и управляющие компании.
Так, под онлайн-контроль в Московской области попали уже более 14 тыс. дворов.
Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».