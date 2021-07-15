В Подмосковье следить за покосом травы во дворах можно онлайн

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» стали использовать для онлайн-контроля за покосом травы во дворах.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, в приложении формируют фотоотчёты, туда же отправляют и задания по определённым участкам.

По его словам, проверки проводят еженедельно. За этим следят органы местного самоуправления и управляющие компании.

Так, под онлайн-контроль в Московской области попали уже более 14 тыс. дворов.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».