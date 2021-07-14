Юрист рассказал о температурных нормативах при работе в жару

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Юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал о нормативах, которым должна соответствовать температура воздуха на рабочем месте.
Юрист рассказал о температурных нормативах при работе в жару
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом пишет Life.ru.

«Максимально допустимые пределы температуры воздуха при осуществлении той или иной работы различаются. Так, для офисных сотрудников и тех, чья работа не связана с высокой подвижностью, это +28 °С. Для тех, чья работа связана с постоянной ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг, — до +27 °С. Если труд заключается в постоянном движении и перемещении тяжестей свыше 10 кг, то в помещении должно быть не больше +26 °С», — рассказал юрист.

Если фактическая температура воздуха превышает указанные значения, это является нарушением права работника на комфортные условия труда.

Так, сотрудник может отказаться временно исполнять свои обязанности, сообщил Уткин.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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