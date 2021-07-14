Юрист рассказал о температурных нормативах при работе в жару

Юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал о нормативах, которым должна соответствовать температура воздуха на рабочем месте.

Об этом пишет Life.ru.

«Максимально допустимые пределы температуры воздуха при осуществлении той или иной работы различаются. Так, для офисных сотрудников и тех, чья работа не связана с высокой подвижностью, это +28 °С. Для тех, чья работа связана с постоянной ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг, — до +27 °С. Если труд заключается в постоянном движении и перемещении тяжестей свыше 10 кг, то в помещении должно быть не больше +26 °С», — рассказал юрист.

Если фактическая температура воздуха превышает указанные значения, это является нарушением права работника на комфортные условия труда.

Так, сотрудник может отказаться временно исполнять свои обязанности, сообщил Уткин.

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