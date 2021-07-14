В Кремле прокомментировали ситуацию с дракой мигрантов в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с массовой дракой выходцев из Средней Азии у метро «Кузьминки» в Москве, заявил, что Кремль не фиксирует особых межнациональных проблем в России на данный момент.
В Кремле прокомментировали ситуацию с дракой мигрантов в Москве
  • РИА Новости

«Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — сказал Песков.

Комментируя эпизод с массовой дракой в Москве, Песков отметил, что на этот «инцидент должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка». 

«Они выполняют свою работу», — добавил Песков.

Ранее МВД России сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

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