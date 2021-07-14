В Кремле прокомментировали ситуацию с дракой мигрантов в Москве
- РИА Новости
«Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — сказал Песков.
Комментируя эпизод с массовой дракой в Москве, Песков отметил, что на этот «инцидент должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка».
«Они выполняют свою работу», — добавил Песков.
Ранее МВД России сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.