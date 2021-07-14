В Севастополе из-за пандемии отменили праздник в честь Дня ВМФ

Короткая ссылка
Военно-морской праздник, который традиционно проводится в Севастопольской бухте по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, отменён.
В Севастополе из-за пандемии отменили праздник в честь Дня ВМФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

«Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты в связи с действующими на территории Севастополя ограничениями на проведение массовых мероприятий не планируются», — уточнила пресс-служба ЧФ.

При этом известно, что мероприятия в честь Дня ВМФ в целом состоятся.

Они начнутся с возложения цветов и венков командованием флота и руководством города к Вечному огню.

Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов совершит обход парадного строя кораблей и поздравит их экипажи.

Парадный строй кораблей будет традиционно сформирован в акватории Севастопольской бухты.

Как ранее сообщало ФАН, парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить