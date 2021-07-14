В Севастополе из-за пандемии отменили праздник в честь Дня ВМФ

Военно-морской праздник, который традиционно проводится в Севастопольской бухте по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, отменён.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

«Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты в связи с действующими на территории Севастополя ограничениями на проведение массовых мероприятий не планируются», — уточнила пресс-служба ЧФ.

При этом известно, что мероприятия в честь Дня ВМФ в целом состоятся.

Они начнутся с возложения цветов и венков командованием флота и руководством города к Вечному огню.

Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов совершит обход парадного строя кораблей и поздравит их экипажи.

Парадный строй кораблей будет традиционно сформирован в акватории Севастопольской бухты.

Как ранее сообщало ФАН, парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.