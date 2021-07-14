В Крыму предложили учредить платформу по спасению Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил учредить международную платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления.

«Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала её государственности, попрания её суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы — один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами», — сказал РИА Новости Константинов.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что власти «выдворят» россиян с полуострова после его «возвращения».

Он призвал Киев не тратить силы и «скудные государственные деньги» на разработку сценариев и планов по «возвращению Крыма».