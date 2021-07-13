В Калининграде выделят субсидии социально ориентированным НКО

В правительстве Калининграда подвели итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для предоставления субсидий из областного бюджета в 2021 году.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как заявлено, в числе победителей — спортивные, исторические, благотворительные, молодёжные проекты, а также направленные на поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, популяризацию здорового образа жизни и современных цифровых технологий.

Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета по итогам конкурса этого года, составила 10 млн рублей. Её разделили между собой 27 региональных НКО — их отобрали из 64 представленных проектов.

Как ранее сообщал «Взгляд», в июне фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям.