Палаты интенсивного наблюдения оборудованы во всех коронавирусных стационарах Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Во всех перепрофилированных стационарах создали палаты интенсивного наблюдения, в каждой из которых разместили дополнительное оборудование и круглосуточный пост медсестры», — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В подобных палатах врачи смогут вести постоянное наблюдение за пациентом.

Всего в столичных стационарах, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, обустроено более 2,2 тыс. коек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, существует ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами.