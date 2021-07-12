Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса

Российский Минздрав подготовит обновлённую, 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил в беседе с «Известиями» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

«Мы готовим 12-ю версию (методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса. — RT), которая, надеемся, в ближайшее время будет готова», — сообщил Чуланов.

Он заявил, что специалиста стали лучше понимать движение и развитие коронавируса и уточнил, что «сейчас чуть больше стало молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше».

«Хотя по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение», — подчеркнул Чуланов.

По его словам, министерство вместе с экспертным сообществом продумывает «новые подходы к лечению».

Ранее в НСН сообщалось, что московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19.