Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса
«Мы готовим 12-ю версию (методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса. — RT), которая, надеемся, в ближайшее время будет готова», — сообщил Чуланов.
Он заявил, что специалиста стали лучше понимать движение и развитие коронавируса и уточнил, что «сейчас чуть больше стало молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше».
«Хотя по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение», — подчеркнул Чуланов.
По его словам, министерство вместе с экспертным сообществом продумывает «новые подходы к лечению».
Ранее в НСН сообщалось, что московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19.