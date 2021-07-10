Кабмин направит 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в регионах

Правительство направит 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Федеральный центр продолжает помогать регионам в строительстве новых школ. В ближайшие годы на эти цели будет дополнительно направлено почти 43,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение об их распределении «подписал председатель правительства Михаил Мишустин».

Как сообщал телеканал «360», в Московской области планируют открыть 50 новых школ и 15 пристроек к учебным заведениям к 1 сентября.