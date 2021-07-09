В Севастополе 11 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

В Севастополе по результатам основного периода Единого госэкзамена 11 работ были оценены на 100 баллов.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Игоря Михеева.

На экзамене по русскому языку наивысшее число баллов набрали четыре человека, по литературе — ещё четыре, по профильной математике, истории и английскому языку — по одному.

307 медалистов подтвердили свои результаты на экзамене.

«101 выпускник-одиннадцатиклассник принял решение, что не будет сдавать ЕГЭ», — добавил Михеев.

Всего единый госэкзамен сдавали 3011 человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошёл в число регионов — лидеров по количеству стобалльников.