В Севастополе 11 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Игоря Михеева.
На экзамене по русскому языку наивысшее число баллов набрали четыре человека, по литературе — ещё четыре, по профильной математике, истории и английскому языку — по одному.
307 медалистов подтвердили свои результаты на экзамене.
«101 выпускник-одиннадцатиклассник принял решение, что не будет сдавать ЕГЭ», — добавил Михеев.
Всего единый госэкзамен сдавали 3011 человек.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошёл в число регионов — лидеров по количеству стобалльников.