На учениях Балтфлота в Калининградской области применили гаубицы «Мста-С»

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в учениях на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Военнослужащие выполнили более 20 огневых задач. Для корректировки огня по полноразмерным мишеням применялись беспилотники.

В манёврах были задействованы свыше 200 военных. Они поразили цели шквальным огнём из гаубиц «Мста-С».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.