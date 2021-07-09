Российское общество «Знание» проведёт конкурс «Лига лекторов».

Об этом сообщает «Взгляд».

«Для того чтобы охватить молодёжную аудиторию России, необходимо постоянно расширять круг авторитетных вдохновляющих спикеров. Поэтому мы решили сделать конкурс для выявления лекторов по всей стране с крутыми призами для них», — заявил генеральный директор общества Максим Древаль, выступая на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, самым авторитетным кандидатам предоставят возможности обучения, доступ к новой аудитории, помощь в цифровизации контента, а также продвижение на федеральном уровне.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».