Власти Москвы рассказали о восстановлении рынка труда в столице

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Власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.
Власти Москвы рассказали о восстановлении рынка труда в столице
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В городе насчитывается около 8 млн рабочих мест. Количество безработных снижается и составляет в настоящее время 41,4 тыс.

«В прошлом году в связи с общим снижением экономической активности из-за пандемии с марта по май мы фиксировали сокращение числа рабочих мест, однако уже в июне 2020 года рынок труда начал активно восстанавливаться», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Число вакансий в объединённой базе данных городской службы занятости в настоящее время насчитывает 378 тыс.

Ранее сайт «Реальное время» сообщил, как в Татарстане оценили ситуацию с безработицей.

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