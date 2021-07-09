Ещё в двух ТЦ Оренбурга открыли пункты вакцинации

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Ещё в двух торговых центрах Оренбурга открыли пункты вакцинации.
Ещё в двух ТЦ Оренбурга открыли пункты вакцинации
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Теперь сделать прививку от коронавируса можно в ТК «Гулливер» и «Любимый».

Также пункты вакцинации работают в ТЦ «Армада», «Армада-2», «Кит». При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Также стало известно, что первый компонент одной из вакцин от COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе получили более 121 тыс. жителей. Полностью завершили вакцинацию 92 тыс. человек, передаёт «Ямал-Медиа».

В муниципальных образованиях работают не только стационарные прививочные пункты, но и мобильные бригады медиков.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.

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