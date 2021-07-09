Психолог рассказала об отношении россиян к брачному контракту

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Психолог-коуч Яна Лейкина рассказала об отношении россиян к брачному контракту.
Психолог рассказала об отношении россиян к брачному контракту
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«С моей точки зрения, у нас принимается брачный контракт как некая юридическая история, связанная с разводом, с трагедией. Молодые люди, по сути дела, начинают останавливать отношения, и как будто бы они должны уже заранее представить трагический сценарий их отношений», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в такой картине мира брачный контракт воспринимают как недоверие, поскольку там описывается драматический сценарий.

Лейкина советует молодожёнам подумать о культуре создания семьи.

«Если мы обсуждаем некие правила, по которым строится семья, некие законы управления бюджетом, воспитания детей, истории про досуг, отпуск и в том числе форс-мажор, связанный с изменами, расставанием, делением имущества, это становится неким семейным кодексом, который каждая семья создаёт для себя», — пояснила она.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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