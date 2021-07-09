Спасатели ликвидировали открытое горение в школе в Ростовской области

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в одной из школ станицы Калининской Ростовской области. Площадь возгорания составила 300 кв. м.
Спасатели ликвидировали открытое горение в школе в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Ликвидация открытого горения (завершена. — RT) в 17:45 мск», — говорится в публикации.

К моменту начала пожара уроки в школе уже закончились, эвакуация учащихся не проводилась. Информации о пострадавших нет.

В ликвидации возгорания приняли участие 45 человек и 14 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщали об увеличении площади лесных пожаров на территории Челябинской области до 4,8 тыс. га. Спасатели начали эвакуацию жителей населённого пункта Снежный. Ликвидация стихии осложнена сильным шквалистым ветром.

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