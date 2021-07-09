В Москве открылась станция метро «Смоленская» после реконструкции

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В Москве открылась станция метро «Смоленская» после масштабной реконструкции.
В Москве открылась станция метро «Смоленская» после реконструкции
  • © Ю. Иванко / Mos.ru

Об этом сообщает НТВ.

Станция была закрыта полтора года. Там заменили эскалатор, системы освещения и пожарной сигнализации. Полностью отреставрированы знаменитые панно.

«Ряд вещей, такие как кассовые окна, были перемещены в то историческое место, где они были в 1953 году», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, те, кто любит метро и историю города, увидят станцию в том виде, в котором она была много лет назад.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.

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