В Москве открылась станция метро «Смоленская» после реконструкции

В Москве открылась станция метро «Смоленская» после масштабной реконструкции.

Об этом сообщает НТВ.

Станция была закрыта полтора года. Там заменили эскалатор, системы освещения и пожарной сигнализации. Полностью отреставрированы знаменитые панно.

«Ряд вещей, такие как кассовые окна, были перемещены в то историческое место, где они были в 1953 году», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, те, кто любит метро и историю города, увидят станцию в том виде, в котором она была много лет назад.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.