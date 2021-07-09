Во Владимирской области подтвердили 255 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 38 299 жителей. Выздоровели 35 663 человека, в том числе 234 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.
Как уточняется, из больниц выписан 171 житель.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.