Эпидемиолог дал советы отправляющимся на отдых за границу россиянам

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Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков дал советы россиянам, отправляющимся на отдых за границу.
Эпидемиолог дал советы отправляющимся на отдых за границу россиянам
  • РИА Новости

«Коронавирус очень чувствителен к воздействию ультрафиолета, поэтому переживать о том, что вы подхватите инфекцию, прикоснувшись к песку или вдохнув песок, на который попали вирусные частицы, реально не стоит», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

При этом, как отметил эксперт, хорошо известные правила защиты от COVID-19 никто не отменял — речь идёт о необходимости мыть руки, помнить о мерах социального дистанцирования и средствах индивидуальной защиты.

«Естественно, носить маски в тех местах, где того требует законодательство», — добавил Шунков.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.

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