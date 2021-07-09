Дворкович высказался об обязательной для ряда граждан вакцинации

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказался о вакцинации, обязательной для ряда граждан.

«Я считаю, что для определённых категорий граждан, в отдельных профессиях это почти неизбежно. И неважно, как я или вы к этому относимся, это просто жизненная необходимость», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, здесь вопрос заключается в том, что лучше: преодолеть реку с крокодилами и пираньями по мосту, который с крайне низкой вероятностью может обрушиться, или всё-таки попробовать переплыть.

«Для меня ответ очевиден: лучше использовать мост», — добавил Дворкович.

Он также отметил, что «в ближайшие дни» намерен сделать прививку от коронавируса. В настоящее время, уточнил Дворкович, он находится в процессе выбора вакцины.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал граждан сделать прививку.