Томская область с 12 июля вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

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В Томской области с 12 июля вводятся дополнительные ограничения в работе сферы общепита и развлечений.

Об этом, как пишет vtomske.ru, сообщает администрация Томской области.

В регионе будет запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе возможны с количеством участников и зрителей до 1 тыс. человек.

Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с 00:00 до 06:00.

Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах.

В ТРЦ наполняемость фуд-кортов и детских комнат будет ограничена до 50%.

Перевозчикам рекомендовано увеличить количество автобусов в часы пик.

Ранее стало известно, что с 12 июля в Бурятии будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района.

При этом в Санкт-Петербурге ограничительные меры продлены до 16 августа.

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