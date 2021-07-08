В Альянсе туристических агентств прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

В беседе с Life.ru она напомнила, что такое решение стало возможным только после того, как были сделаны соответствующие выводы об уровне безопасности россиян по прилёте в аэропорты Египта.

Как считает эксперт, ситуацию на рынке это изменит, но не в нынешнем сезоне.

«Люди заплатили уже за отели, пансионаты, от санаториев вообще никто не отказывается, потому что у нас прекрасное лечение. Люди прекрасно понимают, что лечиться у нас иногда даже дешевле, чем за границей. Просто сказать: «Нет, я не буду отдыхать в отеле таком-то, я полечу в Египет» — тогда человек просто окажется без денег», — отметила Осипова.

По её словам, открытие авиасообщения с зарубежной страной не является поводом для аннуляции тура с возвратом средств.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал отмену запретов на полёты на курорты Египта.