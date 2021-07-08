Заслуженный учитель России прокомментировал идею введения уроков финграмотности
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что такое обучение можно интегрировать в другие предметы — к примеру, в уроки обществознания, но остаётся вопрос, как вписать новую дисциплину в программу.
«У меня вопрос: за счёт чего? Русский язык сократить или математику?» — сказал Ямбург.
Ранее РИА Новости сообщало, что преподавание финансовой грамотности станет обязательным для отечественных школ. В начальных классах её включат в программы математики и окружающего мира, а с 5-го по 9-й добавят в обществознание и географию.