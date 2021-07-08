Заслуженный учитель России прокомментировал идею введения уроков финграмотности

Короткая ссылка
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург прокомментировал идею введения уроков финансовой грамотности.
Заслуженный учитель России прокомментировал идею введения уроков финграмотности
  • Pixabay

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что такое обучение можно интегрировать в другие предметы — к примеру, в уроки обществознания, но остаётся вопрос, как вписать новую дисциплину в программу.

«У меня вопрос: за счёт чего? Русский язык сократить или математику?» — сказал Ямбург.

Ранее РИА Новости сообщало, что преподавание финансовой грамотности станет обязательным для отечественных школ. В начальных классах её включат в программы математики и окружающего мира, а с 5-го по 9-й добавят в обществознание и географию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить