Попова назвала процент повторно заболевающих коронавирусом

Количество людей, повторно заболевающих коронавирусом, — в пределах 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они болеют второй или третий раз, сразу говорят разбираться с тем, как поставили предыдущий диагноз.

Как подчеркнула Попова, «могут быть особенности».

«Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз.