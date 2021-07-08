Попова назвала процент повторно заболевающих коронавирусом

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Количество людей, повторно заболевающих коронавирусом, — в пределах 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала процент повторно заболевающих коронавирусом
  • РИА Новости

По её словам, врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они болеют второй или третий раз, сразу говорят разбираться с тем, как поставили предыдущий диагноз.

Как подчеркнула Попова, «могут быть особенности».

«Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз.

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