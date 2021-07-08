Врач рассказала, почему опасно купаться в фонтанах
- РИА Новости
«Существует масса инфекций, помимо тех, что передаются воздушно-капельным путём, например те, которые живут в воде и прекрасно там себя чувствуют. Особенно в той воде, которая стоит и не обновляется», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, любители купания в фонтанах подвергают риску не только себя, но и окружающих, а также не думают о медиках, у которых в настоящее время и так огромная нагрузка.
Как считает Суровцева, можно было бы ввести административные наказания, штрафы.
Ранее ОСН сообщала, что Роспотребнадзор предостерёг россиян от купания в фонтанах.