Врач рассказала, почему опасно купаться в фонтанах

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Главный врач Санкт-Петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева рассказала, почему опасно купаться в фонтанах.
Врач рассказала, почему опасно купаться в фонтанах
  • РИА Новости

«Существует масса инфекций, помимо тех, что передаются воздушно-капельным путём, например те, которые живут в воде и прекрасно там себя чувствуют. Особенно в той воде, которая стоит и не обновляется», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, любители купания в фонтанах подвергают риску не только себя, но и окружающих, а также не думают о медиках, у которых в настоящее время и так огромная нагрузка.

Как считает Суровцева, можно было бы ввести административные наказания, штрафы.

Ранее ОСН сообщала, что Роспотребнадзор предостерёг россиян от купания в фонтанах.

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