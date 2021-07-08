Диетолог рассказала о напитках для продления молодости

Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова перечислила напитки, помогающие продлить молодость и вывести вредные вещества из организма.

Об этом она рассказала в беседе с Nation News.

Для продления молодости диетолог советует употреблять тонизирующие напитки без добавления сахара: это прежде всего чай — традиционно листовой (зелёный и чёрный), а также различные травяные чаи.

Натуральный кофе, по её словам, полезен для печени, а также тонизирует нервную систему.

Наряду с этим Русакова напомнила, что количество потребляемой воды влияет на процессы старения. Желательно потреблять около 1,5 л жидкости в день, сообщила врач.

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