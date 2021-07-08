Диетолог рассказала о напитках для продления молодости
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Об этом она рассказала в беседе с Nation News.
Для продления молодости диетолог советует употреблять тонизирующие напитки без добавления сахара: это прежде всего чай — традиционно листовой (зелёный и чёрный), а также различные травяные чаи.
Натуральный кофе, по её словам, полезен для печени, а также тонизирует нервную систему.
Наряду с этим Русакова напомнила, что количество потребляемой воды влияет на процессы старения. Желательно потреблять около 1,5 л жидкости в день, сообщила врач.
Ранее врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента Дарья Волкова в беседе с телеканалом «360» рассказала, как снизить артериальное давление в жаркую погоду.