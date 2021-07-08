В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 357 тысяч человек

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В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали более 357 тыс. человек, заявили в региональном Минздраве.
В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 357 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

Как отмечается, в регионе открыто 72 пункта вакцинации в медицинских организациях.

Также работают 38 мобильных бригад.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 и через портал госуслуг. Без записи вакцинация доступна в торговых центрах Оренбурга.

В свою очередь, в Кировской области началась повторная вакцинация от коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Первый компонент вакцины с осени 2020 года получили более 239 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 180 тыс.

Повторную прививку могут сделать те, кто вакцинировался до января 2021 года. Такие же рекомендации предусмотрены для ранее переболевших.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлили до 16 августа.

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