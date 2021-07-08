В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка
- РИА Новости
«Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой (сотрудниц Сбербанка. — RT) достоин знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок», — написал он в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Также Моор выразил своё восхищение отвагой девушек.
Утром 7 июля неизвестный мужчина вошёл в отделение Сбербанка в Тюмени, захватил заложников и потребовал денег.
Позднее он был задержан, в результате ЧП никто не пострадал.
Впоследствии, как сообщало URA.RU, его арестовали.