В Тюмени наградят сотрудниц захваченного банка

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что сотрудниц тюменского отделения Сбербанка, которые, находясь в заложниках, смогли вывести людей и вызвать полицию, наградят знаком отличия «За мужественный поступок».

«Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой (сотрудниц Сбербанка. — RT) достоин знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок», — написал он в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Также Моор выразил своё восхищение отвагой девушек.

Утром 7 июля неизвестный мужчина вошёл в отделение Сбербанка в Тюмени, захватил заложников и потребовал денег.

Позднее он был задержан, в результате ЧП никто не пострадал.

Впоследствии, как сообщало URA.RU, его арестовали.