В Омске рассказали о ситуации с коечным фондом
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, на 8 июля в регионе развёрнуто 2726 коек для пациентов с COVID-19.
К 11 июля это число увеличится до 2901, сообщает «Город 55».
Лечением пациентов с коронавирусом занимаются как городские медучреждения, так и ЦРБ. Мобилизовано и амбулаторное звено, увеличивается парк автомобилей, привлечённых для развоза врачей на вызовы.
Также прошла закупка медикаментов для бесплатной выдачи пациентам.
«Сегодня стационарную помощь получают даже пациенты с лёгким и средним течением болезни», — заявили в омском Минздраве.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.