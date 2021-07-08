В Омске рассказали о ситуации с коечным фондом

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Число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Омске составит 2901 к концу текущей недели. Об этом заявили в областном Минздраве.
В Омске рассказали о ситуации с коечным фондом
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, на 8 июля в регионе развёрнуто 2726 коек для пациентов с COVID-19.

К 11 июля это число увеличится до 2901, сообщает «Город 55».

Лечением пациентов с коронавирусом занимаются как городские медучреждения, так и ЦРБ. Мобилизовано и амбулаторное звено, увеличивается парк автомобилей, привлечённых для развоза врачей на вызовы.

Также прошла закупка медикаментов для бесплатной выдачи пациентам.

«Сегодня стационарную помощь получают даже пациенты с лёгким и средним течением болезни», — заявили в омском Минздраве.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.

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