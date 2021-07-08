В Подмосковье запускают новую услугу «Скоро в школу»

В Московской области с 10 августа запускают новую социальную услугу «Скоро в школу».

Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточнила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, право на такую услугу получат многодетные семьи, семьи с ребёнком-инвалидом и семьи с низким доходом.

Многодетные семьи получат 3 тыс. рублей на школьную форму, а семьи с ребёнком-инвалидом получат 13 тыс. рублей на форму и питание.

Первоклассникам из семей с низким доходом подарят рюкзаки и школьные принадлежности.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Санкт-Петербурге рассказали об итогах ЕГЭ.